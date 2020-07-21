Bir 'Mümessil' hikâyesi

Çekimlerine önümüzdeki günlerde Erzurum'da başlanacak olan 'Mümessil' adlı sinema filminin basın toplantısı yapıldı. Komedi türündeki filmi Servet Aksoy yönetecek

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Burak Bozdağ ile Haluk Bozdağ'ın yapımcısı olduğu 'Mümessil' adlı sinema filminin basın toplantısı yapıldı. Yapımcılarının aynı zamanda oyunculuk yapacağı filmde Burcu Binici, Dila Danışman, Ayhan Taş, Meral Konrat, Reyhan İlhan, Ferdi Atuner, Recep Cinisli, Sinan Bengier, Hacı Ali Konuk, Cengiz Okuyucu, Faruk Sofuoğlu, Kahraman Sivri, Volkan Başaran, Rüya Coriç, Ömer Duran ve Seyithan Özdemir diğer rolleri paylaşacak.

Bütçesi 4.5 milyon lira olan komedi türündeki 'Mümessil', Erzurum'da Servet Aksoy yönetmenliğinde çekilecek. Beyazperdeye ilk iş deneyimini mümessillik alanında yaşayan bir gencin hikâyesini yansıtacak.