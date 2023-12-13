Bir metrekarelik dükkanda geçen 64 yıllık ömür

"Tenekecilik mesleğini yapan fazla kimse yok. Çarşıda da tek kendisi bu işi yapıyor. Şehrin her kesiminden insanlar kendisini bularak yanına geliyorlar. Esnaf çöpe gidecek tenekelerini Mehmet amcaya veriyor. Böylelikle geri dönüşüm de sağlamış oluyor. Biz de komşuluğundan çok memnunuz."