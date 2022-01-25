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Bir memura hakaret etti, diğerine kafa attı

Tekirdağ'da bir kişi önce memurla tartıştı, ardından ona müdahale etmek isteyen memura kafa attı. Olaydan sonra ise 'Üzgünüm' dedi

25.01.2022 - 19:39 | Güncelleme: ABONE OL
Bir memura hakaret etti, diğerine kafa attı
DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Nüfus Müdürlüğü'nde sürücü belgesi işlemi yaptırırken tartıştığı kadın memura hakaret eden E.Ç., kendisini sakinleştirmye çalışan diğer memur C.K.'yı kafa atarak hastanelik etti

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olay, 21 Ocak günü saat 12.20 sıralarında Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde meydana geldi.

Sürücü belgesindeki bir işlem nedeniyle müdürlüğe giden E.Ç., iddiaya göre, işlemlerdeki aksama nedeniyle görevli kadın memurla tartışmaya başladı.

MEMURLAR DEVREYE GİRDİ

E.Ç.'nin, kadın memura el kol hareketleri yaparak hakaret etmesi üzerine memurlardan C.K., devreye girerek sakinleştirmek istedi. C.K.'ya da tepki gösteren E.Ç., onu da ittirmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında E.Ç., memur C.K.'ya kafa attı.

Kavga diğer memurların araya girmesiyle daha da büyümeden önlendi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından memurların şikayetçi olması üzerine E.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, "Dünkü mahkumum, yarın serbest bırakılırım. Bunun yarını da var" diye tehditlerine devam etti. Hastaneye götürülen ve burun kısmından yaralanan memur C.K. da tedavi edildi.

"KAFA ATTIM ÜZGÜNÜM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

E.Ç.'nin ifadesinde, "İşlemlerim uzadığı için memura neden uzadığını sordum ancak benimle ilgilenmedi. Sesim yükseldiği zaman da diğer memur gelip beni uzaklaştırmaya çalıştı. Sinirlerime hakim olamayarak kafa attım. Üzgünüm" dediği öğrenildi.

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