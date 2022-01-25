Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Nüfus Müdürlüğü'nde sürücü belgesi işlemi yaptırırken tartıştığı kadın memura hakaret eden E.Ç., kendisini sakinleştirmye çalışan diğer memur C.K.'yı kafa atarak hastanelik etti
Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olay, 21 Ocak günü saat 12.20 sıralarında Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde meydana geldi.
Sürücü belgesindeki bir işlem nedeniyle müdürlüğe giden E.Ç., iddiaya göre, işlemlerdeki aksama nedeniyle görevli kadın memurla tartışmaya başladı.
MEMURLAR DEVREYE GİRDİ
E.Ç.'nin, kadın memura el kol hareketleri yaparak hakaret etmesi üzerine memurlardan C.K., devreye girerek sakinleştirmek istedi. C.K.'ya da tepki gösteren E.Ç., onu da ittirmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında E.Ç., memur C.K.'ya kafa attı.
Kavga diğer memurların araya girmesiyle daha da büyümeden önlendi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından memurların şikayetçi olması üzerine E.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, "Dünkü mahkumum, yarın serbest bırakılırım. Bunun yarını da var" diye tehditlerine devam etti. Hastaneye götürülen ve burun kısmından yaralanan memur C.K. da tedavi edildi.
"KAFA ATTIM ÜZGÜNÜM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
E.Ç.'nin ifadesinde, "İşlemlerim uzadığı için memura neden uzadığını sordum ancak benimle ilgilenmedi. Sesim yükseldiği zaman da diğer memur gelip beni uzaklaştırmaya çalıştı. Sinirlerime hakim olamayarak kafa attım. Üzgünüm" dediği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!