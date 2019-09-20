20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurulduğu günden bu yana birçok sergiye ev sahipliği yapan Rezan Has Müzesi, son olarak Suriye'deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisinin gösterilmesi amacıyla Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen 'Bir Mekân, Bir Hikâye' sergisine 18 Eylül - 26 Ekim 2019 arasında ev sahipliği yapıyor.Can Has
Stewards of Cultural Heritage (SoCH) projesi, Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra tarafından 'Eğitim, Beceri Geliştirme ve Farkındalık Yaratma' kategorisinde 2019 Avrupa Kültür Mirası Ödülleri'nde 'Europa Nostra Ödülü'ne layık görüldü. Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, ödül Europa Nostra Temsilcisi Pavlos Chatzigrigoriou tarafından proje yetkililerine takdim edildi.
'Bir Mekân, Bir Hikâye' sergisi ile anıtsal yapılara ve alanlara ait görseller insan hikâyeleri ile birleştirilerek Suriye'deki savaşın insan hayatı ve kültürel miras üzerindeki yıkıcı etkisi gösterilmek istendiğini belirten Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, "Türkiye'de ikamet eden Suriyeli kültür mirası uzmanlarının donanımlarının arttırılması yoluyla kültürel mirasın korunmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir proje olan 'Kültürel Mirasın Koruyucuları' projesi bu yıl 'Eğitim, Beceri Geliştirme ve Farkındalık Yaratma' kategorisinde, Avrupa Komisyonu ve Europa Nostra tarafından 2019 Avrupa Kültür Mirası Ödülleri'nde 'Europa Nostra Ödülü'ne layık görülmüştür. Proje kapsamındaki serginin, bizatihi kendisi de restorasyon alanında Europa Nostra ödülünü kazanması ve Kadir Has Üniversitesi'nin bünyesinde düzenleniyor olması ayrıca gurur verici. Kültürel miras alanında farkındalık yaratarak; unutmaya yatkın belleklerimizi yeniden canlandırdıkları ve kültürel miras konusunda çeşitli projelere ilham verdikleri için tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!