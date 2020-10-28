Bir markette başlatılan "askıda meyve sebze" uygulaması ilgi görüyor - MANİSA

AA

Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki Bilgenur Sert'e ait marketin müşterilerinin, kendi alışverişlerine ek olarak ihtiyaç sahipleri için aldığı sebze ve meyveler, bitişikteki apartmanın bahçe çitlerine asılıyor.İhtiyaç sahipleri, buradan istedikleri ürünleri alabiliyor.İş yeri sahibi Bilgenur Sert, AA muhabirine, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için böylesi bir kampanyayı başlattıklarını belirtti. Mahallelinin kampanyaya ilgi gösterdiğini aktaran Sert, zaman zaman da kendilerinin çitlere meyve sebze bıraktığını ifade etti.Mahalle sakinlerinden Reyhan Öztin, uygulamanın yararlı olduğunu dile getirerek, "Alışveriş yapanlar ihtiyaç sahiplerini ve çocukları sevindiriyorlar. Bu hayra vesile olanların Allah gönlüne göre versin." dedi.Emine Özel de "Güzel bir kampanya. Destek olan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.