Bir makyaj sanatçısı makyaj hatalarını düzelterek ortaya muazzam sonuçlar çıkartıyor
Bir makyaj sanatçısı olan Julia Ismailova, doğru makyajın yüzde nasıl parlayacağını gösteriyor. Kendi başlattığı bir program çerçevesinde ona başvuranları, yeni bir makyaj stiliyle tanıştırıyor. Ortaya çıkan eski ve yeni haller arasındaki fark ise muazzam.
- 1
"Fark ettiğim ilk şey, sanki biri bir şablon kullanarak çizmiş gibi mükemmel halde olan oklar. Çok ağır ve kaba görünüyorlar. Ayrıca kalın bir fondöten tabakasıyla kaplı inanılmaz güzel ve pürüzsüz cildini de gördüm. İşte aldığımız sonuç.”
- 2
“Açıkçası kusur bulunacak bir şey yoktu: ten rengi doğruydu ve ruju mükemmel bir renkti. Oklar gözleri biraz aşağı gösteriyordu, bu yüzden üst ve alt göz kapaklarında yumuşak bir gölgelendirme, dış göz köşesini mükemmel bir şekilde kaldırdı.”
- 3
"Bu değişimden sonra kızların makyaj alışkanlıklarının değişip değişmeyeceğini her zaman görebiliyorum. Bu ilham verici toplantılardan sonra ciddi bir iç değişimin meydana gelmesi özellikle keyiflidir. Nastya'nın başına gelen de tam olarak buydu.”
-
- 4
“Cildin görünümünü iyileştirmek için önce mini yüz bakımı yaparım; bu 15 dakika sürer ancak çarpıcı sonuçlar sağlar. İkincisi, kalın bir fondöten tabakası yerine, pürüzsüz ve temiz bir cilt etkisi yaratmak için renkli düzelticiler kullanmayı tercih ederim. Çok ince bir makyaj tabakası ve daha doğal bir cilt tonu elde etmeye yardımcı oluyor.”
- 5
"Tabii ki gözüme ilk çarpan şey kaşlardı. Onlarla dönüşüme başladım. Belki de yaptığım makyaj, kahramanımın iç durumunu yansıtmıyor ve bilirsiniz, insanları kırmayı sevmem ama bu sefer gerçekten bir vampir kadından yumuşak ve genç bir peri yapmak istedim. Bu arada kahraman 24 yaşında ve gerçekten çok tatlı."
- 6
“Önceki fotoğraftaki göz kalemi sadece üzgün bakış algısını güçlendiriyor. Yanak allık ve bakır göz farı ile kaşları biraz daha açık hale getirip yüze sıcaklık kattım.”
-
- 7
"Ksenia bana kirpiklerini boyamayı sevmediğini ve daha koyu, kahverengimsi rujları tercih ettiğini ve en önemlisi yüzündeki ışıltıdan korktuğunu söyledi. Şahsen, burun köprüsündeki kaba kaşlardan biraz rahatsız oldum ve ... belki de hepsi bu kadardı! O gerçekten muhteşem! Bir moda dergisinin kapağı gibi. Günlük makyajının başka bir versiyonunu teklif ettim ve gülümsemelere bakılırsa projem başarılı oldu."
- 8
“Lena bir ajansta sanat yönetmeni ve asıl isteği; iş görüşmelerinde doğru izlenimi yaratabilecek resmî bir görünüm elde etmekti. Lena, 'İnsanlar beni küçük bir kız olarak görüyor' diye bana yakındı. Kıdemli meslektaşımın sözlerini hemen hatırladım, 'Dikkatli dinlenmek istiyorsanız dudaklarınızı parlak, net bir şekilde yapın.'"
- 9
“Kahramanım, özellikle içeride güçlü bir kadın. Bu tür bir kadın genellikle kendini çeşitli kategorilere sokar, örneğin belirli bir renk tipi olduğunu düşünür. Açıkçası yüz rengine göre ayrım yapmaktan hoşlanmıyorum ve insanların neden farklı gruplara ayrıldığını anlamıyorum; 'soğuk olanlar' sola, 'sıcak olanlar' sağa gidiyor. Bu seferki görevim ona biraz yumuşaklık vermekti ve bence bunu iyi yaptım."
-
- 10
“'Kendim için doğru kırmızı ruju hiç bulamadım. Bana yakışmıyor' demek harekete geçmem için bir işarettir. İlk önce kaşları düzelttim ve ardından yapbozun geri kalanı kolayca bir araya geldi.”
- 11
“Polina 19 yaşında. Makyaj rutininin ana odak noktası, güçlü duyguları olduğunda kırmızıya dönmeye başlayan yanaklarını saklamak. Sıra bana geldiğinde, onun güzel gözlerini güzelleştirmenin ve muhteşem, pürüzsüz genç cildini göstermenin bir öncelik olması gerektiğine inandım. Yanakların kırmızı olsun - çok güzel, değil mi?"
- 12
"Maria, 24 yaşında. Sohbet sırasında, artık neredeyse makyaj yapmadığını ve "önceki" fotoğrafta gördüğünüz şeyin, gün için değil, daha çok akşam için bir seçenek olduğu ortaya çıktı. Benim görevim, onun gündüz görüntüsüne ilişkin vizyonumu göstermekti."
-
- 13
“Lena bana Asyalı görünümüyle 'savaştığını' ve onu Avrupa standartlarına uydurmaya çalıştığını söyledi. Yüzünde korkunç gözenekler ve güçlü pigmentasyon görüyordu. Ben bunları asla görmem ve asla hiçbir şeyle kavga etmem. Benim görevim olası tüm avantajları geliştirmek ve yaptığım da buydu.”
- 14
“Laiza 19 yaşında ve inanılmaz derecede havalı. Ondan bir istek aldığımda onunla çalışıp çalışmama konusunda en ufak bir şüphem yoktu. Uzun süre hayattan ve genel olarak Laiza için makyajın ne anlama geldiğinden bahsettik. Onu 'kırmak' ve yeniden yapmak istemediğimi hissettim, mesajını anladım ve çalışmaya başladım.”
- 15
"Bu sefer benden bir dönüşüm isteyen kişi Uma'ydı. O bir göz cerrahı ve travmatolog. Hamilelikten sonra aldığı pigmentasyondan çok rahatsız oldu. Solda Uma'nın her gün kendi kendine yaptığı makyajı, sağda ise minimum miktarda kozmetikle yaptığım makyajı görebilirsiniz."
-
- 16
"İşte her şeyi başlatan ilk dönüşüm."