Bir makyaj sanatçısı makyaj hatalarını düzelterek ortaya muazzam sonuçlar çıkartıyor

"Ksenia bana kirpiklerini boyamayı sevmediğini ve daha koyu, kahverengimsi rujları tercih ettiğini ve en önemlisi yüzündeki ışıltıdan korktuğunu söyledi. Şahsen, burun köprüsündeki kaba kaşlardan biraz rahatsız oldum ve ... belki de hepsi bu kadardı! O gerçekten muhteşem! Bir moda dergisinin kapağı gibi. Günlük makyajının başka bir versiyonunu teklif ettim ve gülümsemelere bakılırsa projem başarılı oldu."