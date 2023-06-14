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Bir maçta 110 sayı atarak rekor kıran Beşiktaşlı eski basketbolcu Hüdai Budanur vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane basketbolcularımızdan Hüdai Budanur’un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hüdai Budanur, basketbol takımımızda üç sezon forma giymiş ve bir maçta kaydettiği 110 sayıyla adını tarihimize yazdırmıştı. Hüdai Budanur’un cenazesi, bugün Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Budanur'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Darüşşafaka'da basketbola başladıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Budanur, Türk basketbol tarihinde kırılması güç bir rekorun sahibi.

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