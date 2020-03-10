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Bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü - IĞDIR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri- Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması- Olay yerinden ayrılan ambulans

Iğdır'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüIĞDIR (AA) - Iğdır'da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.Para çekmek için Karakoyunlu ilçesindeki Iğdır-Aralık kara yolu yakınında yer alan bir banka şubesinin önüne gelen Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonucu Tutka'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.Tutka'nın cesedi, polisin incelemesi sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Motosikletle kaçan 2 zanlının yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.