Bir kişi evinde ölü bulundu - ANTALYA

AA

Muratpaşa ilçesi Eski Şarampol Caddesi'ndeki Alp Apartman'ın birinci katında yalnız yaşayan 30 yaşındaki Serhat Koç'u evinin giriş kapısının arkasında hareketsiz yattığını fark eden komşusu Berkant Sağıroğlu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.Koç'un cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayı polise bildiren Berkant Sağıroğlu, AA muhabirine, saat 05.00 sıralarında balkona çıktığında Koç'un evinin giriş kapısının arkasında yerde yattığını gördüğünü ancak umursamadığını belirtti.Saat 22.00 sıralarında da Koç'u aynı yerde yattığını fark edince durumdan şüphelendiğini anlatan Sağıroğlu, "Evine gittim, kapısını çaldım. Açan olmayınca polisi aradım." dedi.