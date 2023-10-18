Bir kadın negatif bir test ve düzenli regliye rağmen duşta sürpriz bir şekilde doğum yaptı

Hamilelik belirtileri genelde herkes tarafından bilinir; özellikle iki çocuğa sahip bir anne tarafından... Ancak bu kez tecrübeli bir anne bile yanıldı!

Dimitty Bonnet, isimli genç kadın zamanla kilo almaya başladı. Ancak Bonnet bunu normal olarak karşıladı. Zaten zaman zaman kilo alıp veriyordu.