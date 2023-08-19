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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadın daha pencereden düşüp öldü! - Son dakika haberler

        Bir kadın daha pencereden düşüp öldü!

        İstanbul'da, bir kadın oturduğu binanın 13'üncü katından aşağıya düştü. Hayatını kaybeden 30 yaşındaki Efsane T.'nin, düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:03
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        Bir kadın daha pencereden düşüp öldü!
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        İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ile birlikte yaşayan 30 yaşındaki Efsane T., oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki penceresinden henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşerek hayatını kaybetti.

        OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

        İHA'da yer alan habere göre komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek olay yerinde inceleme yapıldı.

        ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.’nin cansız bedeni ambulansa bindirilerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Hayatını kaybeden Efsane T.’nin ölüm nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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