Bir kadın daha pencereden düşüp öldü! - Son dakika haberler

Bir kadın daha pencereden düşüp öldü! - Son dakika haberler

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İstanbul'da olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ile birlikte yaşayan 30 yaşındaki Efsane T., oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki penceresinden henüz bilinmeyen nedenle aşağı düşerek hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek olay yerinde inceleme yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.’nin cansız bedeni ambulansa bindirilerek Beylikdüzü Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Hayatını kaybeden Efsane T.’nin ölüm nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor.