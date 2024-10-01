Bir kadın daha katledildi: Eşini öldürüp intihar etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürüp, yaşamına son verdi.
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Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkisinde meydana geldi.
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55 yaşındaki Süleyman Öter ve 50 yaşındaki eşi Gülfer Öter arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
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Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin bahçesinde Gülfer Öter'e 2 el ateş etti.
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Süleyman Öter daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti.
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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Süleyman Öter ve Gülfer Öter'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Yapılan incelemenin ardından Öter çiftinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.