Bir kadın bir erkeği sekse zorlarsa bu tecavüz sayılır mı?

Bir erkek bir kadınla rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiğinde buna tecavüz denir. Peki ya bir kadın, bir erkeğin rızası olmadan onu içine alırsa? İngiltere ve Galler yasalarına göre bu tecavüz sayılmıyor. Fakat konuyla ilgili yayımlanan yeni bir araştırma, bunun tecavüz sayılması gerekebileceğini belirtiyor.

Bu haberde bazı okurların rahatsız olabileceği ifadeler yer almaktadır

Lancaster Üniversitesi Hukuk Okulu'ndan Dr. Siobhan Weare, 2016-17 yıllarında kadınların sekse zorladığı erkekler üzerine, İngiltere'de ilk niteliğindeki araştırmayı yaptı ve internet üzerinden 200'den fazla erkeğin katıldığı bir anket düzenledi.

Bu hafta yayımlanan son araştırması ise Mayıs 2018 ile Temmuz 2019 arasında 30 erkekle yüz yüze yaptığı görüşmelerden oluşuyor. Bu görüşmelerde erkeklerin sekse nasıl zorlandığı, sonuçları ve adalet sisteminin tepkisi inceleniyor.

Araştırmaya katılan tüm erkekler anonimleştirilmişti. Ama onlardan birine John diyeceğim.

John, partneriyle ilişkisinde bir şeylerin yanlış gittiğini ilk olarak partneri kendine zarar vermeye başladığında fark etmiş. Korkutucu bir olayın ardından partnerini acil servise götürmesi gerekmiş. Bu sorunun altında yatabilecek psikolojik nedenleri saatlerce tartışmışlar.

Altı ay sonra ise partneri kendine zarar vermeyi bırakıp John'u hedef almaya başlamış:

"Oturma odasında oturuyordum. Bir anda mutfaktan geldi, burnumu yumrukladı ve gülerek kaçmaya başladı. Sonra da bu tip şiddet olayları sıklaştı."

John, partnerinin aile hekiminden yardım almaya çalıştığını, psikoloğa yönlendirildiğini ve fakat randevusuna gitmediğini anlatıyor.

"İşten eve gelip seks talep ediyordu. Şiddet dolu davranıyordu ve işler öyle bir noktaya geldi ki eve dönmesinden korkar hâle gelmiştim."

Bir keresinde John uykusundan uyandığında partnerinin sağ elini metal yatak başına kelepçelediğini görmüş. Yatağın yanındaki müzik sisteminin hoparlörünü alarak kafasına vurmaya başlamış, diğer elini de bir naylon iple bağlayarak seks yapmaya zorlamaya çalışmış.

Korkan ve acı çeken John bu talebi yerine girecek durumda olmadığı için John'u dövmüş ve yarım saat boyunca o şekilde bırakmış. Sonra geri gelip ellerini çözmüş. Bunun ardından bu olay hakkında konuşmayı reddetmiş.

Aradan çok vakit geçmeden partneri hamile kalmış ve şiddet durmuş. Fakat bebek doğduktan sonra John yine bir gece elleri yatağa kelepçelenirken uyanmış. Sonrasında partneri ona zorla Viagra içirmiş ve ağzını bağlamış.

'İnsanlar bana inanmadı'

"Yapabileceğim hiçbir şey yoktu" diyor ve ekliyor:

"Bu olayın ardından duşa girdim ve uzunca bir süre orada kaldım. Çıktıktan sonra merdivenden aşağı indim ve beni görünce söylediği ilk şey 'Yemekte ne var?' oldu."

John başına gelenleri insanlara anlattığında genellikle kendisine inanmadıklarını fark etmiş:

"Neden evi terk etmediğimi soruyorlar. Orası benim evimdi, çocuklarım için almıştım. Bir de maddi kısmı var, finansal açıdan da ilişkide kilitlenmiş bir durumdaydım.

"İnsanlar 'Neden geri vurmadın?' diyorlar. Bu soruyla çok karşılaşıyorum. Bunu söylemek yapmaktan çok daha kolay.

"Keşke bu ilişkiyi daha erken sonlandırsaydım."

Dr. Weare'in görüştüğü erkeklerin bir kısmının başına gelenler de John'un hikayesindeki gibi. Araştırmasında ulaştığı bazı bulgular ise erkekleri sekse zorlayan kadınların, bu erkeklerin partnerleri veya eski partnerleri olduğu, bu davranışın daha geniş bir aile içi şiddet ortamının bir parçası olduğu.

İnsanların kendilerine inanmamaları da sıklıkla karşılaştıkları bir durum.

Araştırmaya katılan bir erkek, şikayetçi olmak için polise gittiğinde memurun "Sen de keyif almış olmalısın, yoksa daha erken şikayetçi oldurdun" dediğini anlatıyor.

Bir diğer erkek ise "Bu konuyu konuşmaktan çekiniyoruz çünkü anlattığımızda erkek olduğumuz için bize inanılmıyor. Bir erkek nasıl istismara uğrayabilir? 'Bak koskoca adam' diyorlar" ifadelerini kullanıyor.

Weare'nin bulguları arasında şunlar yer alıyor:

Erkekler genellikle sekse zorlandıklarını bildirmekten utanıyor. Aile içi şiddete maruz kaldıklarından şikayet edip cinsel şiddet kısmını es geçebiliyorlar.

Bunun akıl sağlığına ciddi etkisi olabiliyor. Bu etkilere travma sonrası stres bozukluğu, intihar düşüncesi ve cinsel işlevsizlik de dahil.

Bazı erkekler birden fazla şekilde istismara uğradıklarını anlatıyor. Bazıları çocukken cinsel istismara uğramış, bazıları da aralarında erkeklerin de yer aldığı saldırganlardan çeşitli şekillerde cinsel şiddet görmüş.

Pek çoğu polis, adalet sistemi ve yasalar hakkında baskın bir şekilde olumsuz görüşlere sahip.

Weare'in araştırmasının yok ettiği bir mit, erkeklerin fiziksel olarak daha güçlü olmaları nedeniyle kadınların erkekleri içlerine girmeye zorlamasının mümkün olmadığı. Bir diğeri ise erkeklerin kadınlarla tüm cinsel ilişki imkanlarını olumlu bir şey olarak gördüğü inancı.

Tecavüz sırasında fizyolojik tepki

Yok edilen üçüncü bir mit de erkeklerin sertleşmesinin seks istediklerini göstermesi. Weare "Ereksiyon sadece uyarıcılara verilen fizyolojik bir tepkidir" diyor ve ekliyor:

"Erkekler korku, öfke ve dehşet hissederken de sertleşebilir.

"Kadınların da tecavüze uğradıkları sırada cinsel tepki verebildikleri, örneğin orgazm olduklarını gösteren araştırmalar var. Bunun nedeni bedenlerinin fizyolojik bir tepki vermesi. Bu kadın ve erkek mağdurları etkileyen bir durum. Bu konu yeterince konuşulmasa da bu alanda net kanıtlar var."

Weare'in 2017'deki araştırmasına katılanların bir kısmı, aşırı sarhoş veya kafası güzelken sekse zorlandıklarını ve bunu engelleyecek durumları olmadığını söylüyor.

Görüşülen kişilerden biri, gece bir mekanda eğlendikten sonra bir kadınla eve döndüğünü, evde bilincini kaybettiğini anlatıyor, bunun da tecavüz etmek için içkisine katılan bir uyuşturucudan kaynaklandığını düşünüyor. O gece rızası olmadan cinsel ilişkiye zorlandığını aktarıyor.

Nereden yardım alabilirsiniz?

Aile Bakanlığı, cinsel şiddete maruz kalanların şikayet ve ihbar için Valilik, Kaymakamlık, kolluk kuvvetleri ve adli makamlar ile iletişime geçmelerini; danışma, destek, sığınmaevi/konukevi ve maddi yardım için de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ALO 183 danışma hattı ve barolarla iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.

Şantajla içine girmeye zorlamak

Araştırma kapsamında konuşulan bir diğer erkek, öğrenciyken bir yaz tatili kampında sekse zorlandığını anlatıyor. Bir kadın iş arkadaşı, erkek arkadaşına yazdığı mektubu gördüğünde "Ya benimle yatarsın ya da eşcinsel olduğunu herkese söylerim" demiş. "Bir kadınla yatarsam hayatımın değişeceğini ve heteroseksüel olacağımı düşünüyordu".

O tarihe kadar eşcinsel olduğunu arkadaşlarına, ailesine ve iş arkadaşlarına söylemediği için boyun eğmek zorunda kalmış.

Son araştırmanın katılımcıları sekse zorlanmalarının tecavüz olduğunu söylerken, İngiltere ve Galler yasalarında bunun tecavüz olarak sayılmamasına öfkeli. Bunu bir tecavüz olarak görmeyen İngiliz toplumu da bu öfkeden payını alıyor.

Bir katılımcı "Eski partnerinizin sarhoş olup sizi sekse zorlaması, tecavüz etmesi pek çok herifin fantezisidir, değil mi?" diyor ve ekliyor:

"İşte barda içerken biraz azgın ve civelek davranmaya başlarsa, 'Yaşasın! Bu fantastik! Ben de bunu istiyordum!' derler. Ama böyle bir şeyi yaşamayı gerçekten istemezsiniz... Emin olun istemezsiniz."

Weare, "Ama sen bir erkeksin, bir kadın tarafından nasıl tecavüze uğrayabilirsin, bu çok saçma" başlıklı makalesinde bazı ABD eyaletlerinde tecavüzün, geniş bir tanımla rızasız cinsel ilişki olarak kabul edildiğini aktarıyor.

Son araştırmada yer alan sekiz öneriden biri de İngiltere'nin tecavüz yasalarını güncelleyerek sekse zorlanan erkekleri de kapsaması.

Irak'ta cinsel şiddetin asıl mağduru erkekler mi?

Akıllı telefonlar cinsel şiddetin yayılmasını tetikliyor mu?

Kadınların gözünden toplu taşımada cinsel şiddet

'Seks saplantısı olduğunu öğrendiğim 20 yıllık kocamı affedebilir miyim?'

Kuzey Kore'den kaçan kadınlar: Cinsel şiddet ülkede günlük yaşamın bir parçası

İngiltere'de tecavüz sohbet grupları skandalı: Warwick Üniversitesi'nde neler yaşandı?

Afganistan'da hükümeti sarsan cinsel taciz skandalı

BBC muhabiri Rus milletvekilinin 'cinsel tacizine uğradı'

Kadınlara duygusal şiddet uygulayan erkeklerin ortak özellikleri

DO NOT DELETE - DIGIHUB TRACKER FOR [49113590]