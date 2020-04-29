Bir iş yerinde sanal ortamda kumar oynayan 17 şüpheliye para cezası - BURSA

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını aldı.Harekete geçen ekipler, içerideki 18 kişiden 17'sinin internet sitesi üzerinden sanal olarak kumar oynadığını tespit etti.İş yerindeki 8 dizüstü bilgisayara el koyan ekipler, ilgili kanuna muhalefet suçundan 17 zanlının her birine 41 bin 950 lira para cezası kesti.Şüphelilere ayrıca iş yerinin açık olması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmamasından dolayı 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.Ruhsatsız iş yerinin ilgili kurumlarca mühürlenmesine karar verildiği, konuyla alakalı bir zanlı hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.