Kars Harakani Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Barış Mardin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde Kovid-19 vakalarının nisanda yoğunlukla gelmeye başladığını ve günlerce uykusuz kaldıklarını söyledi.
O dönem genç ve kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerde dahi Kovid-19'un ağır seyrettiğini gözlemlediklerini ifade eden Mardin, şöyle konuştu:
"İyi-kötü sonuçlar aldığımız da oldu ancak hastalığın başladığından bu yana değişiklikler oldu. Şu an hastalar daha ağır geliyor. Sayı olarak fazla geliyor ve sonuçları da maalesef daha kötü seyrediyor. Bundan yaklaşık bir hafta önce Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatmakta olan bir hastamızı kaybettik. Hastanın genel durumu zaten kötüydü, yakınları hastayı kaybetme fikrine alışmıştı maalesef ancak ölüm haberini verdikten sonra kızı 'Babamı bir kere olsun göremedim' dedi. Şehir dışından gelmişti, tabii bizi çok etkiledi. Yani bir insanın sevdiğini son kez görememesi çok acı."
- "Halkın yapması gerekenler bizimkine oranla çok basit"
Mardin, doktoru, hemşiresi, teknisyeni ve tüm sağlık çalışanları olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını belirterek halktan da duyarlı davranarak bunun karşılığını beklediklerini dile getirdi.
Toplumun üzerine düşenin sadece maske takıp sosyal mesafe kuralına uymak olduğunu hatırlatan Mardin, "Halkın yapması gerekenler, bizim yaptığımıza oranla çok basit. Tedbirleri alalım, zaten iletişim çağındayız. Telefonlarla görüntü görüşmelerle çok kolay haberleşebiliyoruz." ifadesini kullandı.
- "Akciğere bu kadar tahrip yapan hastalık görmemiştim"
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammet Mustafa Demir de kentin İran sınırında olması nedeniyle önlemleri erken aldıklarını hatırlattı.
Kovid-19 ile mücadelede ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Demir, "Yoğun bakımlardaki yaşlısından gencine herkesin solunum cihazına bağlı olup sadece tavanı izleyerek vaktini nasıl geçirdiğini gösterirsek insanlar muhtemelen zamanlarının kıymetini daha iyi bilirler." dedi.
Bu süreçte KOAH, akciğer patolojisi ve akciğer kanseriyle mücadele verdiklerini ve bazı kişilerin hastalığı çok ağır atlattığını belirten Demir, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 7 yıllık meslek hayatım boyunca akciğeri bu kadar hızlı bir şekilde kötü hale getiren, akciğer parankimini zedeleyen, ciddi oksijen ihtiyacı oluşturan, 7'den 77'e kadar bütün yaş grubunu etkileyen bir hastalık görmemiştim. Daha önce asistanken ve burada yoğun bakım şartlarında çok fazla hasta takip ettik ancak Kovid-19'lu hastaların akciğer durumu çok hızlı bir şekilde kötüye gidiyor."
Demir, bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durulmasını ve kişisel tedbirlerin alınmasını tavsiye etti.
,Abdullah Söylemez
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