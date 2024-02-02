Bir hayatta kalma hikayesi: 9 yaşındaki çocuk 2 yıl boyunca yalnız yaşadı
Genç bir Fransız çocuk, 9 yaşından 11 yaşına gelene kadar tek başına hayatta kaldı ve tek bir yetişkin bile uzun süre onun bu durumunu fark etmedi. Peki, nasıl 2 yıl yalnız yaşadığı anlaşıldı? İşte, sizin için çocuğun yaşadıklarına dair detaylar...
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Annesinin evde yalnız bıraktığı 9 yaşındaki çocuk 2 yıl boyunca tek başına yaşadı. Pek çok insan, çocuğun annesinin kendi çocuğu konusunda bu kadar ihmalkar olmasına öfkelendi. Ancak kendi başının çaresine bakabilen ve okulda başarılı olan 9 yaşındaki bir çocuğun olgunluğuna hayran kalanlar da vardı. İşte, 9 yaşındaki çocuğun hikayesi...
Not: Haberdeki tüm fotoğraflar temsilidir, çocuğun fotoğrafı yoktur.
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KİMSE YALNIZ OLDUĞUNU FARK ETMEDİ
Terk edilen çocuğun uzun süre evde yalnız bırakıldığını komşuları fark etmedi. Bazen ona yiyecek getirseler bile, çocuğun annesinin onun etrafında olduğundan emindiler. Bir röportajda kapı komşusu, ''Benim için normaldi, annesi onu evde bekliyordu. Evde yalnız olduğundan haberim yoktu." dedi.
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Çocuğun yalnız bir çocuk olduğunu düşünen öğrenci arkadaşları da hiçbir şeyden şüphelenmediler. Arkadaşlarından birisi çocuğun, tek başına yemek yediğini ve otobüse tek başına bindiğini söyledi.
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2 YIL BOYUNCA NASIL HAYATTA KALDI?
İki yıl boyunca çocuğun soğuk dairesinden gördüğü manzara bir mezarlıktı. Yediği tek şey çoğunlukla konserve yiyeceklerdi ve geceleri üç yorganın içinde kıvrılıp yatıyordu. 9 yaşındaki çocuğun annesi, 2020 yılında Fransa'nın güneybatısındaki erkek arkadaşıyla yeni bir hayata başlamak için onu terk etti.
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Çocuk tek başına Fransa'da, ısıtması veya elektriği olmayan bir tür düşük gelirli konutta yaşıyordu. Komşusunun balkonunda yetişen domatesleri çaldı ve soğuk suyla yıkandı. Elektriksiz olan buzdolabı ise her zaman boştu.
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ANNESİ YAKINLARDA YAŞIYORDU
Çocuğun annesi birkaç kilometre uzakta erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyordu ve arada çocuğunu ziyaret ediyordu. Yerel sosyal yardım kurumu tarafından kendisine verilen yemek kuponlarını, oğluna bakkallardan kek ve bisküvi satın almak için kullanan kadın hiç oğluyla kalmadı. Çocuğun babası ise küçükken annesinden ayrıldığı için olanlardan haberi yoktu.
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ANNESİNE CEZA VERİLDİ Mİ?
Mahkeme, annenin zaman zaman oğlunu scooter ile ziyaret ederek yardım kuruluşu tarafından sağlanan kuponlarla oğluna kek ve bisküvi aldığı öğrendi. Çocuk, Ağustos 2022'de sosyal hizmetlere alındı ve bir koruyucu aileye yerleştirildi. Çocuk, annesini görmek istemediği için kadına ziyaret hakkı tanınmasına rağmen sadece 2 kez görebildi.
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16 Ocak 2024'te dava sonuçlandı ve hakim, annenin pişmanlık göstermediğine karar verdi. Yani, Angoulême mahkemesi 39 yaşındaki anneyi, reşit olmayan bir çocuğu terk ederek sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmaktan dolayı 18 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, ayak bileğine bileklik takarak 6 ay da uzaklaştırma verdiler.
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YALNIZ YAŞADIĞI NASIL ANLAŞILDI?
Belediye başkanı bir röportajda "Annesiyle Mayıs 2022'de tanıştım. Bize mali sorunları olduğunu söylemeye geldi, biz de ona yemek için dört kupon verdik ama onun yerine işlenmiş gıda ürünleri alması beni şüphelendirdi. Bazı komşular bana bir çocuğun yalnız yaşadığını söyledi, ben de iki olayı birbirine bağladım ve polisi aradım.'' dedi.
Kaynak: Metro News, Bright Side
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