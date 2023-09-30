Bir hastalıktan dolayı yüzünde sakalları çıkan kadın kendini olduğu gibi kabul ederek güçlü bir hayat dersi veriyor

Khosi aniden sakallarıyla mücadele etmeyi bıraktı. Bunun yerine kendini kucaklamaya ve sevmeye karar verdi, Khosi şöyle diyor: Tıraş olmayı bıraktım ve bunun yerine kendimi sevmeye başladım. Kendini kabul etmenin öz bakımın çok önemli bir yönü olduğunu öğrendim. Bu bizim güvenimizin ve öz saygımızın temelidir. Güzelliğin her şekil, boyut ve formda olabileceğini hatırlamam gerekiyordu ve güzellik denklemine vücut kıllarını da dâhil ediyorum.