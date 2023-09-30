Bir hastalıktan dolayı yüzünde sakalları çıkan kadın kendini olduğu gibi kabul ederek güçlü bir hayat dersi veriyor
Hirsutizm hastalığı nedeniyle sakalları çıkan 42 yaşındaki Khosi, uzun bir süre görünüşüyle mücadele ettikten sonra, tek çözümün kendisini olduğu gibi kabul etmek olduğunu anladı.
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42 yaşındaki Khosi Nkanyezi Buthelezi, gençliğinden beri aşırı kıllanma durumuna sahipti. Yüzünde, göğsünde, sırtında, kollarında ve bacaklarındaki kıllar hızla uzuyordu.
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Khosi'nin ailesindeki kadınlar da normale göre daha kıllı bir yapıya sahipti. Ayrıca, hiçbir zaman fiziksel olarak bir sorun yaşamadığı için doktora gitmeyi düşünmemişti ancak son zamanlarda bunun ciddi bir tıbbi sorun olup olmadığını merak etti ve en sonunda bir doktora başvurdu.
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Doktor, Khosi'ye doğurganlık ve PKOS testi yaptırmasını söyledi. Ancak doktoru şaşırtacak şekilde Khosi'nin sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunu yoktu.
Khosi şöyle anlatıyor: İki test de negatif çıktı. İstesem çocuk sahibi olabilirdim ve hormon tedavisine de gerek yoktu, her şey yolunda görünüyordu.”
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Khosi, sağlıklı ve genç bir kadındı. Hormonları gayet iyi durumdaydı ancak doktor, Khosi'ye vücudun belirli bölgelerinde aşırı kıl çıkmasına neden olan ve çoğunlukla kadınları etkileyen bir durum olan hirsutizm hastası olduğunu söyledi. Şimdi, her şeyin bir açıklaması vardı.
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Khosi'nin kendisini olduğu gibi kabullenme süreci hemen gerçekleşmedi. Önce çeşitli epilasyon yöntemlerine başvurdu ancak hepsi geçici bir çözüm olmaktan ileriye gidemedi. Epilasyon ve ağda sadece o anlık bir çözüm sağlıyordu ardından tüm kıllar, daha da güçlenerek geri geliyordu.
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Khosi aniden sakallarıyla mücadele etmeyi bıraktı. Bunun yerine kendini kucaklamaya ve sevmeye karar verdi, Khosi şöyle diyor: Tıraş olmayı bıraktım ve bunun yerine kendimi sevmeye başladım. Kendini kabul etmenin öz bakımın çok önemli bir yönü olduğunu öğrendim. Bu bizim güvenimizin ve öz saygımızın temelidir. Güzelliğin her şekil, boyut ve formda olabileceğini hatırlamam gerekiyordu ve güzellik denklemine vücut kıllarını da dâhil ediyorum.
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Tabii ki bu süreç her zaman kolay değildi. Özellikle toplum arasına girdiğinde insanların davranışları rahatsız edici olabiliyordu ama zamanla Khosi bunu da aşmayı başardı.
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"İnsanlar sakalıma şokla, hayranlıkla, iğrenerek ve onaylamayarak tepki gösterdiler ancak ben aktif olarak dışarıdan onaylanma ihtiyacını unutmak için çalışıyorum. Ne yazık ki insanlar bir şekilde farklı görünen birine karşı yargılayıcı ve zalim olabiliyorlar dolayısıyla onların görüş ve yorumlarının benim değerimi tanımlamadığını unutmamak önemli."
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Khosi ayrıca şunu ekliyor: Sonuçta kendimi nasıl sunmak ve ifade etmek istediğime ve sakalı bırakıp bırakmayacağıma karar vermek bana kalmış. Bu durum, kimliğimin önemli bir parçası haline geldi.
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Khosi'nin derin hikâyesi, öz saygı ve öz şefkate dair harika bir bakış açısı sunuyor. Özellikle sosyal medya ile pekişen kendini kabullenememe algısı karşısında Khosi ve onun gibi farklı insanlar, benzersiz olanların yoluna ışık tutuyor.
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Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Instagram