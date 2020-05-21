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Bir haftada üç kilo verdiren diyet listesi hbrt

Fazla kilolarınızdan hem sağlıklı hem de daha hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız, bu diyet listesi tam size göre... İşte bir haftada üç kilo verdiren diyet listesi!

21.05.2020 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL
Bir haftada üç kilo verdiren diyet listesi

Kilo vermek için diyetisyene gidecek zaman ve bütçesi olmayanların; Diyetisyen Dilara Koçak tarafından hazırlanan bu liste ile bir haftada üç kilo vermeleri mümkündür.

  1. Gün

Kahvaltı

2 yemek kaşığı labne (yağsız)

1 ince dilim tam buğday ekmeği

1 Domates

1 Salatalık

Ara Öğün

2 kuru kayısı

2 ceviz içi

Öğle

1 su bardağı makarna (haşlanmış)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

30 gr yağsız peynir (1 kibrit kutusu)

Ara Öğün

Meyveli yoğurt (yağsız)

Akşam

200 gr ızgara balık

1 kase salata

Ara Öğün

1 mandalina

1 portakal

2.Gün

Kahvaltı

1 yumurtayla yapılmış bol sebzeli menemen

1 ince dilim tam buğday ekmeği

1 Domates

1 Salatalık

1 Yeşil Biber

5 zeytin

Ara Öğün

1 kivi veya 1 elma

Öğle

1 Diyet ton balığı (80 gr)

1 ince dilim ekmek

1 kase salata

Ara Öğün

1 ince dilim peynir (30 gr)

2 kepekli grissini

Akşam

1 kabak dolması (az yağlı) (bulgurla yapılabilir)

1 kase yoğurt

Ara Öğün

½ nar

3.Gün

Kahvaltı

1 dilim az yağlı sil peyniri

1 ince dilim tam buğday ekmeği

1 Domates

1 Salatalık

1 Yeşil Biber

1 Tutam Maydanoz

Ara Öğün

½ paket diyet bisküvi

Öğle

1 kase mercimek çorbası

1 porsiyon kıymalı sebze yemeği

1 kase yoğurt

1 kase salata

Ara Öğün

½ muz

10 fındık

Akşam

150 gr ızgara tavuk sote veya haşlama sebze

1 kase salata

Ara Öğün

1 kivi veya elma

  1. Gün

Kahvaltı

Yağsız kepekli tost

1 Yeşil Biber

1 Domates

Ara Öğün

2 mandalina

Öğle

1 porsiyon etsiz sebze yemeği

1 ince dilim ekmek

1 kase salata

200 gr light yoğurt

Ara Öğün

3-4 kestane

2 kuru kayısı

Akşam

5 yemek kaşığı bulgur pilavı

1 kase salata

Buharda brokoli

1 kase cacık (yağsız yoğurttan yapılma)

Ara Öğün

1 portakal

5.Gün

Kahvaltı

125 gr yoğurt probiyotik)

3 ceviz içi

2 kuru kayısı

Ara Öğün

1 kivi veya 1 elma

Öğle

1 kase mercimek çorbası

1 kase salata

150 gr ızgara et veya köfte

Ara Öğün

½ simit

2 lightkarper peyniri

Akşam

6 yemek kaşığı sebze yemeği (az yağlı)

1 ince dilim ekmek

200 gr yoğurt

1 kase salata

Ara Öğün

1 elma veya 1 portakal

6.Gün

Kahvaltı

½ simit

1 Yeşil Biber

1 Domates

50 gr az yağlı kaşar peyniri

Ara Öğün

2 kuru kayısı

50 gr beyaz peynir

Öğle

1 kase salata

2 yemek kaşığı mısır

2 ceviz içi

Ara Öğün

1 elma ve 1 mandalina

Akşam

150 gr ızgara köfte

1 kase salata

4 yemek kaşığı piyaz

Ara Öğün

2 mandalina

7.Gün

Kahvaltı

1 haşlanmış yumurta

1 ince dilim buğday ekmeği

1 ince dilim az yağlı peynir

1 Domates

1 Salatalık

Ara Öğün

1 mandalina

Öğle

1 bardak sütlü kahve

1 ince dilim yağsız kek veya 1 porsiyon sütlü tatlı

Ara Öğün

1 elma, 1 mandalina

Akşam

6 yemek kaşığı mercimek (kıymalı)

1 kase salata

1 kase yoğurt

Ara Öğün

1 armut

Her gün 8-10 bardak su için.

1 bardaktan fazla diyet içecek tüketmeyin.

Salatalara 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Sebze yemeği ve kuru baklagil yemeği etsizse, 1 kg sebzeye 2 çorba kaşığı zeytinyağı eklenebilir.

Ara öğünleri atlamayın, porsiyonları eksik yemeyin.

Bir porsiyon 150 gr olmalı, yani 3-4 köfte, balık 200 gr civarında tüketilmelidir.

Düzenli egzersiz yapılmalıdır.

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