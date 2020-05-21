Kilo vermek için diyetisyene gidecek zaman ve bütçesi olmayanların; Diyetisyen Dilara Koçak tarafından hazırlanan bu liste ile bir haftada üç kilo vermeleri mümkündür.

Gün

Kahvaltı

2 yemek kaşığı labne (yağsız)

1 ince dilim tam buğday ekmeği

1 Domates

1 Salatalık

Ara Öğün

2 kuru kayısı

2 ceviz içi

Öğle

1 su bardağı makarna (haşlanmış)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

30 gr yağsız peynir (1 kibrit kutusu)

Ara Öğün

Meyveli yoğurt (yağsız)

Akşam

200 gr ızgara balık

1 kase salata

Ara Öğün

1 mandalina

1 portakal

2.Gün

Kahvaltı

1 yumurtayla yapılmış bol sebzeli menemen

1 ince dilim tam buğday ekmeği

1 Domates

1 Salatalık

1 Yeşil Biber

5 zeytin

Ara Öğün

1 kivi veya 1 elma

Öğle

1 Diyet ton balığı (80 gr)

1 ince dilim ekmek

1 kase salata

Ara Öğün

1 ince dilim peynir (30 gr)

2 kepekli grissini

Akşam

1 kabak dolması (az yağlı) (bulgurla yapılabilir)

1 kase yoğurt

Ara Öğün

½ nar

3.Gün

Kahvaltı

1 dilim az yağlı sil peyniri

1 ince dilim tam buğday ekmeği

1 Domates

1 Salatalık

1 Yeşil Biber

1 Tutam Maydanoz

Ara Öğün

½ paket diyet bisküvi

Öğle

1 kase mercimek çorbası

1 porsiyon kıymalı sebze yemeği

1 kase yoğurt

1 kase salata

Ara Öğün

½ muz

10 fındık

Akşam

150 gr ızgara tavuk sote veya haşlama sebze

1 kase salata

Ara Öğün

1 kivi veya elma

Gün

Kahvaltı

Yağsız kepekli tost

1 Yeşil Biber

1 Domates

Ara Öğün

2 mandalina

Öğle

1 porsiyon etsiz sebze yemeği

1 ince dilim ekmek

1 kase salata

200 gr light yoğurt

Ara Öğün

3-4 kestane

2 kuru kayısı

Akşam

5 yemek kaşığı bulgur pilavı

1 kase salata

Buharda brokoli

1 kase cacık (yağsız yoğurttan yapılma)

Ara Öğün

1 portakal

5.Gün

Kahvaltı

125 gr yoğurt probiyotik)

3 ceviz içi

2 kuru kayısı

Ara Öğün

1 kivi veya 1 elma

Öğle

1 kase mercimek çorbası

1 kase salata

150 gr ızgara et veya köfte

Ara Öğün

½ simit

2 lightkarper peyniri

Akşam

6 yemek kaşığı sebze yemeği (az yağlı)

1 ince dilim ekmek

200 gr yoğurt

1 kase salata

Ara Öğün

1 elma veya 1 portakal

6.Gün

Kahvaltı

½ simit

1 Yeşil Biber

1 Domates

50 gr az yağlı kaşar peyniri

Ara Öğün

2 kuru kayısı

50 gr beyaz peynir

Öğle

1 kase salata

2 yemek kaşığı mısır

2 ceviz içi

Ara Öğün

1 elma ve 1 mandalina

Akşam

150 gr ızgara köfte

1 kase salata

4 yemek kaşığı piyaz

Ara Öğün

2 mandalina

7.Gün

Kahvaltı

1 haşlanmış yumurta

1 ince dilim buğday ekmeği

1 ince dilim az yağlı peynir

1 Domates

1 Salatalık

Ara Öğün

1 mandalina

Öğle

1 bardak sütlü kahve

1 ince dilim yağsız kek veya 1 porsiyon sütlü tatlı

Ara Öğün

1 elma, 1 mandalina

Akşam

6 yemek kaşığı mercimek (kıymalı)

1 kase salata

1 kase yoğurt

Ara Öğün

1 armut

Her gün 8-10 bardak su için.

1 bardaktan fazla diyet içecek tüketmeyin.

Salatalara 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Sebze yemeği ve kuru baklagil yemeği etsizse, 1 kg sebzeye 2 çorba kaşığı zeytinyağı eklenebilir.

Ara öğünleri atlamayın, porsiyonları eksik yemeyin.

Bir porsiyon 150 gr olmalı, yani 3-4 köfte, balık 200 gr civarında tüketilmelidir.

Düzenli egzersiz yapılmalıdır.