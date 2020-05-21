Kilo vermek için diyetisyene gidecek zaman ve bütçesi olmayanların; Diyetisyen Dilara Koçak tarafından hazırlanan bu liste ile bir haftada üç kilo vermeleri mümkündür.
Kahvaltı
2 yemek kaşığı labne (yağsız)
1 ince dilim tam buğday ekmeği
1 Domates
1 Salatalık
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2 kuru kayısı
2 ceviz içi
Öğle
1 su bardağı makarna (haşlanmış)
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
30 gr yağsız peynir (1 kibrit kutusu)
Ara Öğün
Meyveli yoğurt (yağsız)
Akşam
200 gr ızgara balık
1 kase salata
Ara Öğün
1 mandalina
1 portakal
2.Gün
Kahvaltı
1 yumurtayla yapılmış bol sebzeli menemen
1 ince dilim tam buğday ekmeği
1 Domates
1 Salatalık
1 Yeşil Biber
5 zeytin
Ara Öğün
1 kivi veya 1 elma
Öğle
1 Diyet ton balığı (80 gr)
1 ince dilim ekmek
1 kase salata
Ara Öğün
1 ince dilim peynir (30 gr)
2 kepekli grissini
Akşam
1 kabak dolması (az yağlı) (bulgurla yapılabilir)
1 kase yoğurt
Ara Öğün
½ nar
3.Gün
Kahvaltı
1 dilim az yağlı sil peyniri
1 ince dilim tam buğday ekmeği
1 Domates
1 Salatalık
1 Yeşil Biber
1 Tutam Maydanoz
Ara Öğün
½ paket diyet bisküvi
Öğle
1 kase mercimek çorbası
1 porsiyon kıymalı sebze yemeği
1 kase yoğurt
1 kase salata
Ara Öğün
½ muz
10 fındık
Akşam
150 gr ızgara tavuk sote veya haşlama sebze
1 kase salata
Ara Öğün
1 kivi veya elma
Kahvaltı
Yağsız kepekli tost
1 Yeşil Biber
1 Domates
Ara Öğün
2 mandalina
Öğle
1 porsiyon etsiz sebze yemeği
1 ince dilim ekmek
1 kase salata
200 gr light yoğurt
Ara Öğün
3-4 kestane
2 kuru kayısı
Akşam
5 yemek kaşığı bulgur pilavı
1 kase salata
Buharda brokoli
1 kase cacık (yağsız yoğurttan yapılma)
Ara Öğün
1 portakal
5.Gün
Kahvaltı
125 gr yoğurt probiyotik)
3 ceviz içi
2 kuru kayısı
Ara Öğün
1 kivi veya 1 elma
Öğle
1 kase mercimek çorbası
1 kase salata
150 gr ızgara et veya köfte
Ara Öğün
½ simit
2 lightkarper peyniri
Akşam
6 yemek kaşığı sebze yemeği (az yağlı)
1 ince dilim ekmek
200 gr yoğurt
1 kase salata
Ara Öğün
1 elma veya 1 portakal
6.Gün
Kahvaltı
½ simit
1 Yeşil Biber
1 Domates
50 gr az yağlı kaşar peyniri
Ara Öğün
2 kuru kayısı
50 gr beyaz peynir
Öğle
1 kase salata
2 yemek kaşığı mısır
2 ceviz içi
Ara Öğün
1 elma ve 1 mandalina
Akşam
150 gr ızgara köfte
1 kase salata
4 yemek kaşığı piyaz
Ara Öğün
2 mandalina
7.Gün
Kahvaltı
1 haşlanmış yumurta
1 ince dilim buğday ekmeği
1 ince dilim az yağlı peynir
1 Domates
1 Salatalık
Ara Öğün
1 mandalina
Öğle
1 bardak sütlü kahve
1 ince dilim yağsız kek veya 1 porsiyon sütlü tatlı
Ara Öğün
1 elma, 1 mandalina
Akşam
6 yemek kaşığı mercimek (kıymalı)
1 kase salata
1 kase yoğurt
Ara Öğün
1 armut
Her gün 8-10 bardak su için.
1 bardaktan fazla diyet içecek tüketmeyin.
Salatalara 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin.
Sebze yemeği ve kuru baklagil yemeği etsizse, 1 kg sebzeye 2 çorba kaşığı zeytinyağı eklenebilir.
Ara öğünleri atlamayın, porsiyonları eksik yemeyin.
Bir porsiyon 150 gr olmalı, yani 3-4 köfte, balık 200 gr civarında tüketilmelidir.
Düzenli egzersiz yapılmalıdır.
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