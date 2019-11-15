Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi´ne getirilerek, sahibi tarafından doğuştan anüsü olmaması nedeniyle terk edilen 'Ponçik' isimli Scottish Fold cinsi yavru kedi, uzman veteriner hekimler tarafından muayene edildi.

DHA'nın haberine göre yapılan ilk muayenede Ponçik'in doğuştan anüsü olmadığı için dışkısının bağırsağını parçalayarak üreme organından çıktığı belirlendi.

Henüz 2,5 aylık olan ve katı gıdaya geçmediği için bugüne kadar yaşadığı öğrenilen Ponçik, tam 2,5 saat süren başarılı bir cerrahi müdahaleyle hayata döndürüldü.

Başarılı geçen ameliyat sonrasında bakımevinde tedavisi devam eden Ponçik, sağlığına kavuştu.