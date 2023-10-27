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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir gün arayla hayata veda ettiler

        Aydın'da karı koca bir gün arayla hayata veda etti

        Aydın'da ayrı hastanelerde tedavi gören 73 yaşındaki Ömer Kaya ile eşi 68 yaşındaki Menekşe Kaya, bir gün arayla hayata veda etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 27.10.2023 - 18:08
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        Bir gün arayla hayata veda ettiler
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        Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Bölüntü Köyü'nde yaşayan 2 çocuk babası Ömer Kaya (73), kalp yetmezliği nedeniyle Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kaya, hayatını kaybetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaya'nın cenazesi dün saat 11.00'de mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kaya'nın ölümünün ardından 24 saat sonra bir acı haber de eşinden geldi.

        BİR GÜN ARAYLA YANINA DEFNEDİLDİ

        Kanser hastalığı nedeniyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Menekşen Kaya (68) da yaşamını yitirdi.

        Bir gün önce Ömer Kaya'nın cenazesini toprağa veren köylüler, bugün de eşini toprağa verdi. Hastalıklarının tedavisi nedeniyle bir süredir birbirinden ayrı yaşamak zorunda kalan Kaya çifti, bir gün arayla yan yana mezarlara defnedildi.

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