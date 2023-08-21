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        Haberler Gündem Güncel Bir genç daha akıntıya kapıldı! - Haberler

        Antalya'da denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu

        Son günlerde artan boğulma vakalarına kahreden bir olay daha eklendi. Antalya'da 18 yaşındaki bir genç denizde yüzdüğü sırada akıntıya kapılıp yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:17
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        Bir genç daha akıntıya kapıldı!
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde denize giren genç boğuldu.

        AA'da yer alan habere göre Konyaaltı Sahilinde akşam saatlerinde denize giren Sabri Yiğit Koçyiğit (18), denizde yüzdüğü sırada bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ve dalgıç polisi ekiplerinin çalışmasının ardından Koçyiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Koçyiğit'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Buradaki incelemenin ardından gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

        #haberler
        #Antalya
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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