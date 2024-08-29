Bir garip yol yardımı: Yolda kalan aracı ayaklarıyla itti
Elazığ'da bir kişi, yolda kalan aracını kurtarmak için ilginç bir yöntem seçti. Pikap ile araç arasına geçen kişi, aracı iterek götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 29.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:12
Elazığ merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir kişi, yolda kalan aracı itmek için ilginç bir yönteme başvurdu.
İsmi öğrenilemeyen sürücü, arıza yapan aracının bagajına oturdu ve pikaba ayaklarını dayadı. Pikabın ilerlemesi ile arızalı araç da hareket etmeye başladı.
İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tehlikeye davetiye çıkaran vatandaşı görenler şaşkına döndü.
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