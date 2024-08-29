Bir garip yol yardımı: Yolda kalan aracı ayaklarıyla itti | Son dakika haberleri

Bir garip yol yardımı: Yolda kalan aracı ayaklarıyla itti | Son dakika haberleri

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Elazığ merkeze bağlı Yeni Mahalle'de bir kişi, yolda kalan aracı itmek için ilginç bir yönteme başvurdu.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, arıza yapan aracının bagajına oturdu ve pikaba ayaklarını dayadı. Pikabın ilerlemesi ile arızalı araç da hareket etmeye başladı.

İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikeye davetiye çıkaran vatandaşı görenler şaşkına döndü.