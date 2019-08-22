Ailesi isyan etti

22 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İyi bir evlat, iyi bir kardeş, iyi bir eşti. Ama iyi bir baba olmasına fırsat verilmedi.
Alkollü, trafikten men edilmiş sürücü onu hayattan kopardı. Hayattan koparılmasına biçilen ceza ise alt sınırdan oldu.
ÇARPTI, KAÇTI
Satılmış Fırat, henüz 24 yaşındaydı. Mutlu bir evliliği, güzel bir ailesi vardı. Antalya’da yaşıyordu. 2 ay sonra baba olacaktı. Motosikletiyle seyir halindeyken bir araç çarptı.
Çarptığı yetmediği gibi de kaçtı.
ALKOLLÜYDÜ, DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ
Ona çarpan sürücü 32 yaşındaki Gökhan Gökkuyas alkollüydü. Dahası, önceden de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulmuştu. Çok kaçamadı. Aynı gün tutuklandı.
Bilirkişi raporları hayatını kaybeden Fırat’ın kusursuz olduğunu söyledi. Trafik kurallarını ihlal edenin ise sürücü Gökkuyas olduğunu.
RAPORLARDAKİ ÇELİŞKİ
Cinayet gibi kazada 9 yıla kadar hapisle yargılandı sürücü. Davaya gelen Adli Tıp Kurumu raporu ise öncekilerle çelişti. Hayatını kaybeden Fırat da asli kusurlu bulundu. Gerekçe olarak “gereken dikkati göstermedi” denildi. Ve Antalya 9. Asliye Ceza mahkemesi olaydan 4 ay sonra kararını verdi.
4 AY TUTUKLU KALDI
Mahkeme, sayısız kural ihlali yapan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hükümle birlikte 4 aylık tutukluluk halini sona erdirdi, tahliyesine hükmetti. Acılı Fırat ailesi ise karara itiraz etti. Şimdi tek istekleri adalet.
“KAZA DEĞİL CİNAYET”
Satılmış Fırat’ın ablası Burcu Fırat HABERTÜRK’e konuştu. “Benim kardeşim kazaya değil cinayete kurban gitti. Ama cezalar çok düşük biz bunu kabul edemiyoruz. Olay yerinden kaçtı. 112’yi aramak bu kadar zor muydu, yada orada bir kalp masajı yapmak. Gökhan Gökkuyas dikkatsiz araç kullandığı için, şerit ihlali yaptığı için, uzunlarını yaktığı için, alkollü araç kullandığı için benim kardeşim öldü. Ben adalet istiyorum. Gökhan Gökkuyas en ağır cezayı alsın istiyorum” dedi.
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