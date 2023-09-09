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        Haberler Yaşam Bir evcil hayvanla evde çalışmanın ne kadar zor ve komik olduğunu anlatan 13 fotoğraf

        Bir evcil hayvanla evde çalışmanın ne kadar zor ve komik olduğunu anlatan 13 fotoğraf

        Her ne kadar patili dostlarımız hayatlarımızı daha anlamlı kılsa da bazen onlarla anlaşmak zor olabiliyor. Özellikle, evden çalışmanın yarattığı tuhaf durumlar, hayvanlar tarafından ilginç bir şekilde yorumlanabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:40
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        • 1

          "Vardiya amirimle iş yerinde kahvaltı konusunda hararetli bir tartışma yaşadım, şimdi her hareketimi izliyor."

        • 2

          "Köpeğim Ghost iş gününde neden evde olduğum konusunda çok şüpheleniyor."

        • 3

          "14 yaşında ve evden çalışmamızdan bıktı."

        • 4
        • 5

          "Artık ikimiz de evden çalıştığımız için kedimiz süper yapışkan hale geldi. Doğaçlama yapmak zorundaydık..."

        • 6

          "Evden çalışmaya IT desteği!"

        • 7

          "Evde kediyle çalışmak."

        • 8

          "Kocam 27 Mart'tan beri evden çalışıyor ama Marty hâlâ her gün saat 17.00'de onu kapının önünde bekliyor."

        • 9

          "Bu hafta evden çalışmaya başlayacağım ve resmi olarak onların evde oturan kedi annesi olacağım haberini verdiğimde verdikleri tepkiler."

        • 10

          "Bir kedi yavrusuyla çalışmak."

        • 11

          "En az bir ay daha evden çalışacağımı söylediğimde bana inanmadı."

        • 12

          "Köpeğim neden evden çalıştığımı anlamıyor.. çok şüpheci."

        • 13

          "Oynayamadığım ve evden çalışmam gerektiği için suçluluk duygusuna kapılıyorum. Bu üst düzey bir manipülasyondur."

          Kaynak: Reddit

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