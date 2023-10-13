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        Haberler Yaşam Bir estetik dokunuş ile öz güvenini yeniden kazanmış kullanıcılar son hallerini paylaşıyor

        Bir estetik dokunuş ile öz güvenini yeniden kazanmış kullanıcılar son hallerini paylaşıyor

        Estetik operasyonlar, hâlâ bir tartışma konusu olsa da doğru uygulandığında kişinin kendine olan güvenini yeniden kazanmasını sağlayabilir. Bu sayede kişi, kendine olan sevgi ve saygısını yeniden keşfetme şansına sahip olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:31
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        • 1

          "1 yıl 8 ay önce çift çene ameliyatı ve genioplasti ameliyatı oldum. Bir sonraki hedefim burun deliğini küçültmek."

        • 2

          "Alın küçültme ve kaş kaldırmadan 61 gün sonra. Yüzde 100 buna değer."

        • 3

          "Dramatik bir değişiklik ve ben daha fazla mutlu olamazdım!"

        • 4

          "Ameliyattan 2,5 ay sonra."

        • 5

          "Çeneden yağ aldırdıktan beş gün sonrası."

        • 6

          "Çene ve çene liposuction öncesi/sonrası. Çok mutluyum!"

        • 7

          "Göz kapağı ameliyatı öncesi ve 11 gün sonrası."

        • 8

          "Rinoplasti! Ameliyattan bir buçuk hafta sonra."

        • 9

          "Öncesi ve sonrası: Rinoplasti ameliyatından 2 yıl sonra ve kaş kaldırma ameliyatından 2 ay sonra."

        • 10

          "Septorinoplasti ameliyatından 2 hafta sonra!"

        • 11

          "Çift çene ameliyatı öncesi ve sonrası, 3 parçalı lefort 1, genioplasti ve septoplasti. Sonuçları seviyorum!"

        • 12

          "Üst ve alt diş eti ameliyatı! Fotoğraflar 4 ay arayla."

        • 13

          "Septorinoplasti – ameliyattan 7 ay sonra."

        • 14

          "Ameliyattan yedi hafta sonra."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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