Fadik Sevin Atasoy'un 'Drama Sineması' tarzındaki 'Bir Esin Perisi MUSE 90401', ABD'deki Boulder Festivali'nde yer alacak

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Fadik Sevin Atasoy'un yenilikçi bir anlayışla tiyatroyu sinemayla birleştiren 'Drama Sineması' tarzındaki 'Bir Esin Perisi MUSE 90401', 13 Ağustos'ta ABD'daki Boulder Festivali'nde yer alacak.

İngilizce ve Türkçe yazdığı tek kişilik müzikal film, CER Modern Müzesi'nde çekildi. ABD merkezli Red Case Entertainment yapımı olan 'Bir Esin Perisi MUSE 90401'in yapımcılığını Emre Oskay üstlendi. Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın yaptığı film, biletli olarak online izlenebilecek.

'Bir Esin Perisi MUSE 90401' festival süresince; 13 Ağustos'ta saat 20:30, 14 Ağustos'ta saat 24, 15 Ağustos'ta saat 18:30, 20 Ağustos'ta saat 20:30 ve 22 Ağustos'ta saat 24'de gösterilecek.