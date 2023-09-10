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        Haberler Magazin Bir erkekle sarmaş dolaş pozunu yayınlamıştı! Hadise’nin yanındaki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

        Bir erkekle sarmaş dolaş pozunu yayınlamıştı! Hadise'nin yanındaki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

        Türkiye'nin sevilen pop sanatçılarından biri olan ve başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir erkekle sarmaş dolaş pozunu yayınlamıştı! Hadise'nin yanındaki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:08
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          Sahnesinde tercih ettiği kombinleri, dansları, özel hayatıyla sık sık ilgi odağı olmayı başaran Hadise, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yayınladığı pozuyla kafaları karıştırmıştı. O fotoğrafta olan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

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          Hadise'nin "Kalamam senden sonra buralarda" notuyla yayınladığı son paylaşımında arkası dönük bir erkekle sarıldığı görüldü. Bu poz sonrası sevenleri: "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

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          Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderinin klip çekimine ait olduğu öğrenildi. Hadise'nin yeni çıkacak olan "Sevmiyor" adlı şarkısının klibi için çekilen o anlarda yer alan kişinin kim olduğu da ortaya çıktı.

        • 4

          Hadise’nin merak uyandıran fotoğrafındaki gizemli erkeğin ise klibinde rol alan Emre Bulut olduğu öğrenildi.

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          İşte Hadise'nin kafa karışıklığına sebep olan pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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