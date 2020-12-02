Bir dönüşümün hikayesi

Her gün büyük miktarda verinin üretildiği ortamlarda bulunuyor, çalışıyoruz. Bu bazen bir hastane, bazen üniversite bazen de bir alışveriş sitesi olabilir. Yani büyük verinin yönetilmesi, karar mekanizmalarında kullanılacak hızda işlenmesi ve analiz edilmesinin kritik öneme sahip olduğu yapılar.

Gelişmiş bir Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) çözümü, verilerin toplanmasına, yönetilmesine, analiz edilmesine ve görselleştirilmesine yardımcı olup, verilerin eyleme dönüştürülmesine olanak tanıyabilir.

Yüksek Performanslı Ağ ve Depolama Çözümleri'yle nelerin başarılabileceğini Biruni Üniversitesi ve Hastanesi'nde gerçekleşen dönüşüm üzerinden ele almak çok açıklayıcı olacaktır.

Türkiye'nin en kapsamlı tıp üniversitesi olan Biruni Üniversitesi, altı fakültede 9 binden fazla öğrenciye sahiptir.

2016 yılında kurulan 153 yatak kapasiteli Biruni Üniversitesi Hastanesi, 70'in üzerinde doktorla birlikte toplam 500 personel tarafından işletilmektedir.

2019 yılında Biruni Üniversitesi, öğrenci sayısını 15 bine çıkarmak amacıyla cesur bir planla 6 bin öğrenci için yeni bir kampüs inşa etti. Proje kapsamında, tüm üniversite ve hastane topluluğuna yüksek performanslı bilgi paylaşım hizmetleri sağlamak için mevcut Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) altyapısının genişletilmesi ve yükseltilmesi de düşünüldü.

Güçlü depolama cihazları ve sunucularla, hasta bakımı ve eğitim deneyimini iyileştirmek için daha fazla bilginin daha hızlı ve daha az maliyetle işlenmesi, entegrasyonlarla bilgiye dayalı karar mekanizmalarının geliştirmesi hedeflendi.

Bu tür dönüşümlerde ekipler arası uyum ve iş birliğinin yanı sıra, yeni çözümün eski ekipman ve varlıklarla sorunsuz bir şekilde entegre olması, sağlam, güvenli, esnek ve ölçeklenebilir bir ortam sağlayabilen sunucular, depolamalar, güvenlik duvarları, Erişim Noktaları (AP'ler) ve anahtarlardan oluşan bütünsel bir BİT altyapı ve hizmet desteği çözümüne ihtiyaç duyulur.

Biruni Üniversitesi, bu noktada daha önce de deneyimlediği Huawei çözümleri ile ilerlemeye karar verdi. Yeni kampüste ve hastanede Huawei çözümleri ile hangi dönüşümlerin gerçekleştiğine kısaca göz atmaya ne dersiniz?

Öncelikle yapılması gerekenler belirlendi. Kampüs altyapısına ek olarak, üniversite veri merkezinin yükseltilmesi ve hastanenin BT altyapısının yenilenmesi gerekiyordu.

Hem üniversite hem de hastane için ekip, FusionCube for Cloud, FusionSphere ve FusionStorage Dağıtılmış Depolama ile BİT uygulamaları için bulut altyapısını yükseltmeye karar verdi. Tamamen dağıtılmış mimari ve tümleşik dağıtılmış bir depolama motorundan oluşan hiper bütünleşik mimari, performans darboğazlarını ortadan kaldırarak genel performansı önemli ölçüde artırdı.

Huawei ayrıca, özellikle üniversitenin DR ve yedekleme yönetim yazılımı olarak hizmet verecek hızlı ve güvenilir veri merkezleri için tasarlanmış bir İş Sürekliliği Yönetimi (BCM) çözümü de önerdi.

Huawei Rainbow Dönüştürücü ile Huawei mühendisleri, VMware tabanlı uygulamaların FusionSphere'e ücretsiz geçişini sağladı.

Bunun yanı sıra Huawei, FusionModule 800 Veri Merkezi Çözümü ile üniversite kampüsünde bir veri merkezi odası oluşturdu ve Vmware’li eski BT sunucusunu FusionCube ve FusionSphere'e taşıdı.

Huawei'in S serisi anahtarları, ağ kapasitesini ve ölçeklenebilirliği zorlayan hastane ve üniversite verilerinin tüketimindeki ve oluşturulmasındaki artışla mücadele etmek için kullanıldı.

Huawei'in Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) çözümü ile kampüs genelinde yüksek hızlı kablosuz erişim sağladı. En yeni AirEngine Wi-Fi 6 teknolojisinin dağıtılmasıyla, daha yüksek bant genişliği, daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek güvenilirlik sunuldu.

BT departmanı, gelecek taleple başa çıkmak için ağ altyapısını optimize etmek ve verimli bir şekilde yönetmek istedi, üniversitedeki BİT kullanıcılarının sayısı sadece artmaya ayarlanmıştı. Uçtan uca güvenlik ve kompakt otonom yönetim becerileri için Huawei eSight ağ yönetimi çözümü ve çevik denetleyici, istenen optimizasyonun gerçekleşmesine yardımcı oldu.

2020'nin başlarına doğru, karantina önlemlerine duyulan ani ihtiyaç ve acil olarak uzaktan öğrenmeye geçiş, üniversiteyi video konferans çözümüne öncelik vermeye zorladı. Herhangi bir ek yatırım gerekmeden Huawei'in FusionCube bulut platformunda, Biruni Üniversitesi için bir e-öğrenme video konferans altyapısı kuruldu. Bugün, yaklaşık 10.000 öğrenci Biruni Üniversitesi kampüs veri merkezi bulutuna bağlanabiliyor ve derslere uzaktan katılabiliyor.

Huawei ile yapılan uzun vadeli iş birliği sayesinde Biruni Üniversitesi, öngörülebilir yatırımlarla son teknoloji ekipmanlara sahip olurken, tam yığın çözümün etkisi kanıtlandı ve tüm sistemler arasında yüksek düzeyde uyum sağladı.

3 kata kadar yüksek performans, 7/24 iş sürekliliği, işletme giderlerinde yüzde 75'e varan tasarruf ve

5'te 1 oranında veri azaltma bu faydaların sadece küçük bir bölümü.

Çalışma ekosisteminde, işletme hedeflerine ulaşabilmek için güvenli ve doğru verilere hızlı erişim sağlayan sürdürülebilir bir zeminin önemi bu deneyimle bir kez daha ortaya çıktı.

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