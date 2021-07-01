Peugeot’nun ikonik otomobili 106, bu sene 30'uncu yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Eylül 2021’de 30'uncu yaşına basacak olan modelin, koleksiyon otomobili olmaya hak kazanan genç bir neo-klasik olması bekleniyor.
106, 6'ıncı neslin ilk otomobili olarak Fransız markanın B-segmenti küçük şehir otomobili pazarındaki iddiasını arttırmayı hedefliyordu. Bu segment, o yıllarda Avrupa’daki satışların üçte birinden biraz fazlasını ve Fransa’daki satışların yüzde 40’ını oluşturuyordu.
12 Eylül 1991’de lanse edilen 106’nın önce üç kapılı modeli üretildi. Model daha sonra 1992’den itibaren beş kapılı olarak üretildi ve üretimden kalktığı 2003 yılına kadar yaklaşık 2.8 milyon adetlik üretim rakamına imza attı. 106, önden çekişli bir otomobildi ve hacimleri benzinlide 954-1587 cc arasında ve dizelde 1360-1558 cc arasında değişen motorlarla satışa sunulmuştu. Üretim yeri ise Mulhouse fabrikasıydı, ancak talebe bağlı olarak Sochaux ve Aulnay-Sous-Bois fabrikalarında da üretimi gerçekleştirildi.
3.56 metre uzunluğa sahip 106, 12 yıllık üretim süresince 20 adet ile en çok özel seriye sahip Peugeot otomobillerinden biri oldu. 106, 1993 yılında 106 Rallye, 1992 yılında 95 HP 106 XSI, 1995 yılında 105 HP ve 1996 yılında 106 S16 120 HP olmak üzere çeşitli sportif versiyonlarla da satışa sunuldu. Ayrıca, Peugeot Sport çatısı altında rallilerde Group N sınıfında motor sporlarında kariyer yaptı. 106, küçük boyutları ve dönemine göre güçlü motor seçenekleri ile 'otoban faresi' olarak anılıyordu.
Günümüzde gittikçe yaygınlaşan elektrikli otomobillerin öncülerinden biri olarak kabul edilen 106, Peugeot'nun 1941 yılında satışa sunulan ilk VLV'nin (elektrikli şehir otomobili) ardından ikinci elektrikli modeli olmuştu.
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