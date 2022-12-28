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Haberler Futbol

Bir döneme damga vuran Guangzhou küme düştü!

Çin Süper Ligi'nde bir döneme vuran ve ligi domine eden Guangzhou Futbol Kulübü küme düştü. Guangzhou, son 11 yılda 8 lig şampiyonluğu ve 2 Asya Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı...

Giriş: 28.12.2022 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
Bir döneme damga vuran Guangzhou küme düştü!
HABERTURK.COM

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Futbol Kulübü, 33 haftası geride kalan ligde kğme düştü.

Guangzhou 2011 ile 2019 yılları arasına damga vurup, 8 lig ve 2 Asya Şampiyonlar Ligi zaferi kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip de bir dönem Çin Süper Ligi takımlarının harcadığı yüksek bonservis bedeli furyasında başı çekmişti...

Kadrosuna Paulinho, Jackson Martinez ve Talisca gibi isimleri katan Guangzhou, 2011 yılından sonra transfere yaklaşık 300 milyon avro harcadı. Çin ekibi bu süreçte Marcelo Lippi, Fabio Cannavaro ve Luis Felipe Scolari ile şampiyonluklar yaşamıştı.

Guangzhou Futbol Kulübü'nde bu sezon işler istendiği gibi gitmedi. Takıma daha önceki senelerde ismini veren gayrimenkul şirketi Evergrande iflas etti ve kulübe desteğini çekti.

Desteğin çekilmesinden sonra Guangzhou, bütün yabancı oyuncularıyla yollarını ayırarak yalnızca Çinli futbolcularla mücadele etti.

Geride kalan 33 maçta sadece 3 galibiyet alan sarı kırmızılılar, küme düşmekten kurtulamadı.

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