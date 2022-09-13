Rakip takımın tek golünü de 12'nci dakikada Ismaily attı. Karşılaşmanın ardından Fransa basınında gündem olan milli futbolcu için şu sözler söylendi: "Cengiz Ünder ve Alexis Sanchez, Lille savunmasının hayatını zorlaştırdı." Milli futbolcu maçın adamı seçilirken, en yüksek maç puanını da elde etti.