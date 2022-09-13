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Bir dönem Türkiye'de top koşturanlar, Avrupa'da takımlarını sırtladılar!

Bir dönem Süper Lig'de forma giyen ve kariyerlerine başka liglerde devam eden futbolcular hafta sonunda sergiledikleri performanslarla adlarından söz ettirdiler! Oğuzhan Özyakup, Enes Ünal, Vedat Muriç ve Merih Demiral gibi yıldızlar rakip fileleri havalandırdı

13.09.2022 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL

  • Süper Lig'de forma giyip, Avrupa'ya transfer olan milli futbolcular ve yabancı oyuncular, bu hafta gösterdikleri performansla adlarından söz ettirdi!

  • İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın formasını giyen Merih Demiral, Cremonese'yi konuk ettikleri maçta takımının tek golünü atsa da bu gol galibiyet için yeterli olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

     

  • Sezon başında Hollanda takımı Fortuna Sittard'a transfer olan Oğuzhan Özyakup, yeni takımıyla ilk golünü Nec Nijmegen karşısında buldu. Ceza sahası dışından şık bir vuruşla ağları sarsan milli futbolcunun bu golü takımına yetmezken, müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

  • Öte yandan Süper Lig'den Avrupa'ya transfer olan bazı yabancı futbolcular da bu hafta golle buluştu. Fenerbahçe'den Genk'e kiralanan Mbwana Samatta, takımının Royale Union Saint-Gilloise ile oynadığı müsabakanın son dakikasında kaydettiği golle takımına galibiyeti getirdi: 1-2.

  • Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalyan ekibinde tutunamayıp Mallorca'ya geçen Vedat Muriç de Real Madrid karşısında ağları sarstı. Takımının deplasmanda lidere 4-1 mağlup olduğu müsabakada Mallorca'nın tek golünü kaydeden Muriç , Real Madrid'e gol atan ilk Kosovalı futbolcu olmayı da başardı.

     

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