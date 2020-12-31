Bir doktor daha korona kurbanı

Trabzon'da koronavirüs tedavisi gören Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Dr. Hüseyin İlhan Demirel (75) hayatını kaybetti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, özel bir hastanede kadın hastalıkları doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Hüseyin İlhan Demirel, koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Demirel, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Demirel, hayatını kaybetti.

Trabzonspor'da bir dönem yöneticilik görevi de üstlenen Demirel’in ölümü, ailesi, meslektaşları, hastalarını üzüntüye boğdu. Demirel, görev yaptığı hastanede düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Hüseyin İlhan Demirel, 2000 yılında Trabzonspor'un milli futbolcusu Osman Özköylü milli takıma gideceği için Özköylü'nün eşinin doğumunu 15 gün erken yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

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