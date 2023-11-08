BİR DERDİM VAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ergenlikteki gençlerin ve ailelerinin hassas dünyasını mercek altına alacak dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci yer alırken senaryosunu ise Yekta Torun kaleme alıyor. Tanıtımları ile de büyük merak uyandıran Bir Derdim Var’ın birinci bölümünün konusu şöyle;

Tek bir sorunun arkasında gizlenmiş onlarca cevap. Doktor Nilüfer bir dedektif gibi Senem'in ve yaşadıklarının peşine düşüp bu sorunun cevaplarını ararken aslında altta yatan acı gerçeklerle yüzleştirir herkesi. Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir, özellikle de konu gençler olunca. Sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmek Nilüfer’in hayattaki tek amacıdır. Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer’in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur.