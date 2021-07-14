Yıldızlar altında tiyatro 0:00 / 0:00

Tiyatrolarla seyircilerini yıldızların altında yeniden buluşturan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 2021 sezonu, 12 - 13 Temmuz’da Erdal Beşikçioğlu’nun iki gece üst üste kapalı gişe sahnelediği 'Bir Delinin Hatıra Defteri' ile başladı

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Gogol’un unutulmaz eserini, Beşikçioğlu’nun olağanüstü performansıyla buluşturan 'Bir Delinin Hatıra Defteri' sahnelenirken, oyun sonrası alkışlar dinmek bilmedi. KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe’de, URU organizasyonu ve Mey|Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleşen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, havaların serinlediği sonbahar akşamlarına kadar İstanbulluları açık havada tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturmaya devam edecek.

Şehrin rakipsiz etkinlik ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park’ın tiyatro sanatının güçlenmesine destek vermek amacıyla geçtiğimiz yıl büyük bir yatırımla hayata geçirdiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, pandemi sürecinde tiyatro severlerin tiyatrolarla hasretini gidermeye aracı oluyor. Şehirlilerin kaçış noktası haline gelen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu İstanbullulara yemyeşil huzurlu bahçe ortamında nefes alabilecekleri, güvenle sosyalleşebilecekleri bir alan sunuyor.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan tam kapsamlı sahnesinde sevilen tiyatro gruplarının oyunlarına ev sahipliği yapan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun sürprizli programı, Erdal Beşikçioğlu’nun muhteşem oyunculuğu ve tükenmeyen enerjisiyle çok beğenilen 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunuyla başladı. Uzun bir aradan sonra ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşan oyun, iki gece üst üste kapalı gişe oynadı.