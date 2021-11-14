Dehşet! Boşandığı eşine kurşun yağdırdı

DHA

Korkunç olay, dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fikrinaz Gürtekin bir süre önce boşandığı Muammer Gürtekin(50) ile sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi.Bu sırada Muammer Gürtekin belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile peş peşe ateş etmeye başladı. 3 çocuk annesi kadın bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanarak, kanlar içinde yere yığıldı.

Görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Boşandığı eşini silahla yaralayan Muammer Gürtekin olaydan sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla polise giderek teslim oldu. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı saldırıyı gören Oktay Parlak "Silah seslerini duydum. Adam kadının bacaklarına ateş etmeye başladı. Hatta bir vatandaş kadını kurtarmak için araya girmeye çalıştı.Onu ittikten sonra bacaklarından vurdu.Daha sonra yaya olarak kaçtı " diye konuştu.

Başka bir görgü tanığı Rasim Ünlü "3 el peş peşe silah sesi geldi. Elinde silah olan biri , kadını bacaklarından vurdu "dedi.