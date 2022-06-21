Yüreklere dokunan görüntü

Bunaltıcı sıcakların etkili olduğu Adıyaman’da insanlar kadar hayvanlarda etkileniyor. Sıcaklar nedeniyle bitkin düşen kuş ve kaplumbağaya su veren ve serinleten vatandaşların davranışları yüreklere dokundu.
Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Adıyaman'da hissedilen sıcaklık çok daha fazla. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerleri tercih ederken, hayvanlarda en az insanlar kadar sıcaktan etkileniyor.
Adıyaman katı atık tesisinde sıcaktan bitkin düşen ve uçamayan kuşun yardımına çalışanlar yetişti. Kuşa su içiren çalışanların bu davranışı sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Adıyaman Üniversitesi kampüs alanında ise bir kaplumbağanın susuzluk ve sıcaklar nedeniyle yürümekte güçlük çektiğini fark eden görevli kaplumbağayı hortumla su tutarak serinletti.
Adıyaman'da kameralara yansıyan her iki görüntüde yüreklere dokunurken, izleyenlerin içini ısıttı.
Kaplumbağayı serinleten Üniversite Görevlisi Selçuk Deliceoğlu, Adıyaman'da 40 dereceyi aşan sıcaklıktan dolayı insanlar kadar hayvanlarında çok bunaldığını belirterek, “Getirdiğimizde yürüyemiyordu, şimdi suladıktan sonra biraz serinledikten sonra kendine gelmeye başladı” dedi.
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