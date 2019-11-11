Aksaray'daki bir okulda otizmli çocukların yaşadıkları ayrımcılık ve üzücü olaylar karşısında 'Süper İyi Günler'in oyuncuları Emir Özden, Didem İnselel, Ayça Erturan, Korel Cezayirli ve Suna Keskin sosyal medya hesaplarından, herkes gibi çok üzüldüklerini belirterek, "Oyunumuzun ikinci sezonunu oynamak için hazırlanırken, otizmli çocukların yaşadıklarına herkes gibi biz de çok üzüldük. Bir yıldır otizmli çocuğun hayatını konu alan, bir oyun oynuyoruz. Gerek oyun hazırlığı, gerek oyun sergileme sürecinde pek çok özel dost edindik ve onların derin dünyalarını, duyarlılıklarına tanıklık ettik. Otizm dünya farklı bir pencereden bakmaktır. Yaşanan bu tatsız olayların bir daha olmamasını diliyoruz" dedi.

'Süper İyi Günler'in yönetmeni Nedim Saban, geçtiğimiz günlerde TBMM'de oluşturulan Down Sendromu, Otizm ve diğer gelişim bozukluklarına ilişkin araştırma komisyonunda, sanat yoluyla otizm farkındalığı yaratılması konusunda görüşlerini paylaşmış ve bu konuda yeni adımların atılması konusunda öncülük etmişti. Sanatın iyileştirici gücünü 'Süper İyi Günler' ile duyumsatan Tiyatrokare, oyunun galasını 12 Kasım'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirecek.

Nedim Saban, oyun hakkındaki görüşlerini "Broadway sahnelerinde büyük beğeni toplayan 'Süper İyi Günler', sergilendiği günden beri Tiyatrokare'ye sekiz farklı ödül kazandırdı. Kullandığı teknolojiyle seyirciye yepyeni bir seyir deneyimi kazandırıyor. 'Christopher'ın hayatı ise çok gizemli, ilginç ve yer yer çok eğlenceli. Mutlaka keşfedilmesi gerekiyor. Bu özel projenin hem tiyatromuza yenilik getirmesi, hem de iyilik peşinde koşarak tüm yurtta perde açması bizi çok mutlu ediyor. Tüm gençler ve özellikle onların aileleri izlemeli" sözleriyle dile getirdi.