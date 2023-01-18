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Kovaladığı köpeği tüfekle öldürdü; o anlar kamerada

Konya'da barınakta kürekle vahşi bir şekilde öldürülen köpekten sonra benzer bir olay daha yaşandı. Bursa'da yaşanan vahşette bir cani, kovaladığı sokak köpeğine kurşun yağdırdı

Giriş: 18.01.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da vahşet! Sokak köpeğine kurşun yağdırdı! - En son haberler
Bir canilik daha! Sokak köpeğine kurşun yağdırdı
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak köpeği, pompalı tüfekli O.A. tarafından kovalandıktan sonra vurulup öldürüldü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 13 Ocak'ta kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. O.A., sokakta dolaşan köpeği, henüz bilinmeyen nedenle elindeki pompalı tüfekle kovalamaya başladı. Kaçan köpek, başka sokağa girerken, O.A. tarafından hedef alınarak tüfekle vuruldu.

Köpek, yaralı halde de kaçarken, O.A. ise elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Köpeğin öldüğü belirlenirken, jandarma da şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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