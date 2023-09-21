Bir beyin cerrahından zekanızı artıracak tavsiye! Zihinsel olarak keskin kalmak için en iyi 8 beyin egzersizi

BULMACALARLA BİRAZ EĞLENİN

Bu kelime oyunları dikkatinizi, hafızanızı ve problem çözme yeteneğinizi zorlamanın harika bir yoludur. Ayrıca soyut düşünmeyi de teşvik ederler. Dr. Osborn, "Bu, sanat ve müzik beğenisinin büyük ölçüde benzer şekilde konumlandığı parietal lobları uyarıyor" diye belirtiyor. "Benzer bir bağlamda, boş zamanlarında kitap okumak beyin için sağlıklıdır. Yeni bir şeyler (kelime oyunu) okuyarak buradaki erişiminizi genişletmeye çalışın. Bu, kurgu anlamına gelir veya iş veya finans alanınızla ilgili olmayan bir şey anlamına gelir."