Bir Başkadır nerede çekildi?

Bir Başkadır dizisinin çekimleri İstanbul'da düzenlendi. 24 numaralı Mecidiyeköy-Beykoz hattı ile dikkat çeken Bir Başkadır dizisinde, Meryem karakteri ve ailesinin yaşadığı semt Anadolu Yakası'ndaki Beykoz ilçesindeki Tokatköy'dedir.

Sinan karakterinin yaşadığı daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan gökdelenin içinde bulunuyor. Diğer sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerde çekildi.