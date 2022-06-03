Bir başkadır klasik otomobil tutkusu

32 klasik otomobilin katıldığı konvoya vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti, fotoğraf çektirdi.

Türk bayrağı ve gülle donattıkları araçlarıyla vatandaşlara nostaljik anlar yaşatan klasik otomobil tutkunlarının oluşturulduğu konvoy geçişi, Isparta Valiliği önünde son buldu.

Konvoya katılan Ali Sevim, festivale Antalya'dan geldiğini belirterek, böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Kurucu Başkanı Aziz Korkmaz da kulübün gönül dostluğu üzerine kurulduğunu belirterek, "Isparta halkımızın da klasik araba tutkusunu görmüş olduk." dedi.