Bir Başkadır dizisi oyuncuları kimler? Bir Başkadır konusu nedir? Soruları Netflix'in yeni Türk yapımı olarak yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Dünyaca popüler online dizi ve film platformu olan Netflix, Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır izleyicisi ile buluştu. Dizi yayınlandığı ilk günden itibaren en çok izlenenler arasında ilk sırada yerini aldı.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu ve yönetmenliğini Berkun Oya'nın üstlendiği Bir Başkadır'ın oyuncuları arasında Meryem rolüyle Öykü Karayel, Yasin rolüyle Fatih Artman, Ruhiye rolünde Funda Eryiğit, diğer rollerde ise Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Alican Yücesoy Nesrin Cavadzade, Öner Erkan ve Gökhan Yıkılkan gibi isimler karşımıza çıkıyor.

BİR BAŞKADIR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bir başkadır fragmanı bir terapist odasında başlıyor. 8 bölümden oluşacak olan dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul’un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.

BİR BAŞKADIR 2. SEZONU GELECEK Mİ, NE ZAMAN?

Bir Başkadır 2. sezonu ile ilgili henüz yönetmenden bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberimizde de olacaktır.