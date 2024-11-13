Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Şen, "Sulama sahası içinde çeltik üretiminin de çok olmasından dolayı suyun idareli kullanılması üreticilerimiz açısından çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte üretime devam edilebilmesi için önemli ölçüde tarım planlamasına uymamız gerekmektedir. Önümüzdeki sezonda üretim planlamasına gerek ziraat odalarından gerekse il ve ilçe tarım müdürlüklerinden onay alınarak ekim planlaması yapılması gerekmektedir, üretime devam edilebilmesi için de önemli ölçüde bu plana uyulmalıdır" ifadelerini kullandı.