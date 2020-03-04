Bir babanın son isteği

'Nuh Tepesi'nin özel gösterimi filmin oyuncuların katılımıyla yapıldı

Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir'in başrollerini paylaştığı, ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanan 'Nuh Tepesi'nin özel gösterimi yapıldı. Cenk Ertürk'ün yönettiği, gösterime 6 Mart'ta girecek olan film ölüm döşeğinde olan babasının son isteğini yerine getirmek için babasıyla birlikte köyüne giden 'Ömer'in hikâyesini anlatıyor.