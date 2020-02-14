DHA

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yangın faciasında minik Yakup öldü, annesi ile 2 kardeşi dumandan etkilendi. Hendek ilçesi Yenimahalle 2052 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlişen ailesinin evindeki yangını gören komşuların haber vermesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yangına hemen müdahale etti.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINDA

Alevler, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülürken itfaiye ekipleri, eve girdi. Alevlerin sardığı dairede 2 yaşındaki Yakup Ayhan İlişen'in cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, anne Ayşegül İlişen ile diğer oğlu Yunus Mehmet (4) ve kızı Sehernaz İlişen'i (6) dışarı çıkardı. Sağlık görevlileri, dumandan etkilendiği belirlenen anne ile 2 çocuğunu ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

BABA GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Baba Soner İlişen'in, yangın sırasında dışarıda olduğu, alevleri fark edince eşi ile çocuklarını kurtarmak için eve girmeye çalıştığı ancak başaramadığı öğrenildi. Soner İlişen, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Evde ısınmak için soba kullanıldığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.