Oyuncu kadrosunda 2010 Dünya Güzeli seçilen Hint oyuncu Nicole Faria'nın da yer aldığı Bir Baba Hindu filmi merak ediliyor. Semiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Bir Baba Hindu ile ilgili merak edilenleri derledik...

BİR BABA HİNDU KONUSU NE?

Acımasız bir mafya babası olan Fadıl, günün birinde Hint yoga öğretmeni Gundhi'ye aşık olur. Gundhi, Fadıl'ın malikanesinde yoga eğitimi verirken birden kaçırılır. Fadıl bu durumun ardından en yakın arkadaşı Hulusi'yi de yanına alarak sevdiği kızın peşinden Hindistan'a gider. Gundhi'yi kurtarmak için Hindistan'a kadar gelen Fadıl'ın işi hiç kolay olmayacaktır.

BİR BABA HİNDU NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Baba Hindu filminin çekimleri Hindistan'ın Mumbai şehrinde gerçekleştirildi.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI KİM?

Sermiyan Midyat

Burak Satıbol

Nicole Faria

Şafak Sezer

Zeynep Kankonde

Hakan Akın

Füsun Demirel

Ayhan Taş

Osman Alkaş

Begüm Öner

Muhittin Korkmaz

Bülent Kayabaş