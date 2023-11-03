Bir baba çocuklarının çizdiği hayvan resimlerini gerçeğe döküyor ve ortaya inanılmaz sonuçlar çıkıyor
Londralı Tom Curtis'in AI ve Dom isminde iki oğlu var. Baba, çocuklarının çizdiği resimleri, photoshop ile tasarlamanın komik olacağını düşündü ve oldukça haklıydı da! Tom'un Instagram sayfası o kadar sevildi ki artık dünyanın dört bir yanından farklı resimler geliyor.
Giriş: 03.11.2023 - 11:17 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:17
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Haberi Hazırlayan: Başak Kanık