Bir aylık evliydiler! Ne olur beni bırakma!

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, “Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu” dedi. Genç çiftin yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.