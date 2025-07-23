Bir aylık bebek yatağında ölü bulundu | Son dakika haberleri

Bir aylık bebek yatağında ölü bulundu | Son dakika haberleri

Adana'nın Feke ilçesi Kaleyüzü Mahallesi'nde anne F.N.E, bir aylık bebeğini emzirip yatağına yatırdı. Bir süre sonra çocuğun uyanmadığını fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkek bebeğin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.