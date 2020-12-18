Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden "cenazelerde dikkatli olun" çağrısı

İstanbul'da yaşayan ve bir ay önce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 24 yaşındaki Burak Genç, memleketi Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.
Genç'in aynı hastalıktan tedavi gören babası Muhammet Genç (49) de 4 gün sonra vefat edince cenazesi oğlunun yanına defnedildi.
Burak Genç'in cenaze törenine katılan akrabalarından 12'sinin Kovid-19 belirtileri göstermeleri yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından tedavilerine başlanan aile bireylerinden Bünyamin Genç (36) 1 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Tedavisi hastanede yapılan ve oğlunun vefat haberi saklanan baba Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta Kovid-19'a yenik düştü.
Muhammet Genç'in ağabeyi İbrahim Genç (53),4 Aralık'ta hayatını kaybetti ve kardeşi ile yeğeninin yanına defnedildi.
Genç ailesi, Kovid-19 sebebiyle son acıyı ise 17 Aralık'ta yaşadı. Ağabeyi Ali Genç'i toprağa veren Fatma Duman, 53 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Fatma Duman'ın kız kardeşi Aysel Peçe'nin ise İstanbul'daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Fatma Duman'ın eşi Muhammet Duman, AA muhabirine, 36 yıllık hayat arkadaşını toprağa koyması nedeniyle acısının çok büyük olduğunu anlattı.
Genç ailesinden 29 gün içerisinde altıncı cenazeyi defnettiklerini ifade eden Duman, "Aşının bir an önce başlamasını istiyorum. Milletimiz perişan olmasın, yuvalar yıkılmasın. Ufak baldızım 46 yaşında aynı hastalıktan yatıyor. Belki de bu akşam haberini alacağız." dedi.
Aşının herkes tarafından vurulması gerektiğini belirten Duman, "Benim içim yanıyor, başkalarının içi yanmasın. Kayınımı gömdüm, torunumu gömdüm. Bacanağımı, bir torunumu daha gömdüm. Dayımın oğlunu gömdüm. Aşıyla birlikte millet belki ferahlar." diye konuştu.
- İlk cenazenin açıldığı iddiası
Salgında dayısı ve kuzenleri ölen Mustafa Duman, çok zor bir imtihandan geçtiklerini aktardı.
Ailede Kovid-19 nedeniyle ölümü gerçekleşen ilk kişinin Burak Genç olduğunu vurgulayan Duman, "İlk yeğenimiz İstanbul'da öldükten ve buraya geldikten sonra maalesef burada tabut açılıyor. Açıldıktan sonra benim abim ve ölen yengem orada bulundu. Büyük ihtimalle oradan Kovid hastalığını aldılar. Ufak rahatsızlığı vardı. İki haftadır yoğun bakımdaydı. Bu sabah kaybettik." şeklinde konuştu.
Mustafa Duman, "Niye açıyorsun cenazeyi? Niye açılıyor. İnsanlar perişan oldu. Ufak kardeşi de pozitif İstanbul'da yoğun bakımda. Belki onu da kaybedeceğiz. Çok üzücü içimiz hep yanıyor. Bir ay içerisinde bir aileden 6 kişi." dedi.
Kendisinin çift maske taktığını ve hiç çıkarmadığını aktaran Duman, "Kimseye bulaştırmamak için dikkat ediyoruz. Dezenfekte cebimizde, her şey cebimizde. Halen bize hayal geliyor. Bir akrabadan altı kişi. Aile neredeyse sönmek üzere." ifadelerini kullandı.
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